Трамп проти Путіна: у кого наймогутніша зброя

12:23 21 вересень Київ, Україна

Творець російського гіперзвукового бойового блоку Авангард Герберт Єфремов відповів на звинувачення президента США Дональда Трампа в крадіжці американських даних для створення цієї зброї.



"Трамп сказав, що росіянам здав ці секрети Обама. Тільки Барак Обама - президент США з 2009 року. Наші експерименти по цих справах починалися за радянських часів, коли Обама був підлітком. Він ще в школу ходив, а ми вже експериментували з гіперзвуком", - сказав Єфремов.



Нагадаємо, Трамп заявляв, що Росія викрала американські креслення гіперзвукової зброї за президентства Обами і на їхній основі створила свою. При цьому він зазначив, що у США є "наймогутніша зброя", про яку не знають ні РФ, ні Китай.



Буквально на наступний день президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія вперше в сучасній історії володіє видами зброї, що перевершують всі наявні.