Трамп приписав собі успіхи NASA

Астронавтика Америки "ожила" завдяки компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, але Трам в своїй промові "забув" про це згадати і приписав все заслуги собі.
Раніше в NASA заявили, що успішний політ приватного космічного корабля SpaceX Crew Dragon на МКС дає оптимізм думати, що і наступна місія - подорож на Місяць - буде успішною.
Програма з освоєння Місяця під назвою Артеміда буде складатися з трьох етапів - на завершальному в 2024 році планується висадка астронавтів на супутник Землі.
Програма з освоєння Місяця під назвою Артеміда буде складатися з трьох етапів - на завершальному в 2024 році планується висадка астронавтів на супутник Землі.
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