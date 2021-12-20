Трамп приписав собі успіхи NASA

21:28 05 серпень Київ, Україна

Астронавтика Америки "ожила" завдяки компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, але Трам в своїй промові "забув" про це згадати і приписав все заслуги собі.

NASA було закритим і мертвим, до того поки я знову його не запуститься. Тепер це саме жваве місце подібного роду на планеті ... І у нас є космічні сили, які можна підтримувати. Ми досягли більшого, ніж будь-яка адміністрація, в перші три з половиною роки ", - написав Трамп в Twitter, додавши, що такого не буде при Джо Байдена.

Раніше в NASA заявили, що успішний політ приватного космічного корабля SpaceX Crew Dragon на МКС дає оптимізм думати, що і наступна місія - подорож на Місяць - буде успішною.



Програма з освоєння Місяця під назвою Артеміда буде складатися з трьох етапів - на завершальному в 2024 році планується висадка астронавтів на супутник Землі.