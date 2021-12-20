Трамп прийняв у Білому домі президента Мексики

09:34 09 липень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Це їх перша зустріч.

Зустріч президентів проходила в рамках підписання нового торгового угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яке вступило в силу на початку цього місяця. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився приїхати до Вашингтона, тому зустріч мала двосторонній характер.

Трамп назвав нинішні американо-мексиканські відносини "видатними"

Президенти США і Мексики зустрічаються вперше. Виступаючи перед журналістами, Трамп назвав нинішні відносини між Сполученими Штатами і Мексикою "видатними" і заявив, що вони "ніколи не були тіснішими, ніж зараз". Він похвалив Лопеса Обрадора, назвавши його "жорстким парламентером".

У свою чергу глава Мексики подякував Трампа за розуміння, зазначивши, що Штати «не намагалися ставитися до нас як до колонії".

"Навпаки, ви виконали наше умова як незалежна нація. Ось чому я тут: щоб висловити народу Сполучених Штатів, що їх президент ставився до нас з добротою і повагою ", - заявив Лопес Обрадор.