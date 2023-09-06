Трамп прибув у в'язницю для формального арешту

Його так звана капітуляція у Джорджії стала четвертим випадком у 2023 році, коли Трамп здався місцевим чи федеральним чиновникам.

Крім того, вперше за більш ніж 2 роки – з 8 січня 2021 року – у соцмережі Х (колишній Твіттер) з'явився пост Трампа з посиланням на його сайт.