Трамп прибув у в'язницю для формального арешту

Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон (штат Джорджія) для того, щоб здатися владі та пройти через формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори.
Про це повідомляє телекомпанія CNN.
Кортеж Трампа з десятка автомобілів під'їхав до будівлі в'язниці близько 19:34 за місцевим часом (2:34 за київським часом).
У в'язниці його обшукали, сфотографували, а також взяли відбитки пальців, після чого відпустили з-під варти. Раніше представники колишнього американського лідера домовилися про вихід Трампа під заставу 200 тисяч доларів.
Про це повідомляє телекомпанія CNN.
Кортеж Трампа з десятка автомобілів під'їхав до будівлі в'язниці близько 19:34 за місцевим часом (2:34 за київським часом).
У в'язниці його обшукали, сфотографували, а також взяли відбитки пальців, після чого відпустили з-під варти. Раніше представники колишнього американського лідера домовилися про вихід Трампа під заставу 200 тисяч доларів.
Його так звана капітуляція у Джорджії стала четвертим випадком у 2023 році, коли Трамп здався місцевим чи федеральним чиновникам.
Крім того, вперше за більш ніж 2 роки – з 8 січня 2021 року – у соцмережі Х (колишній Твіттер) з'явився пост Трампа з посиланням на його сайт.
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