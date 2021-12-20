Трамп запропонував перенести вибори

normal;">Дональд Трамп опублікував в своєму Twitter пропозицію про перенесення президентських виборів. Сорок п'ятий президент США пропонує не здійснювати вибори в 2020 році і перенести їх на більш пізні терміни.

Політик негативно оцінив перспективу проведення голосування поштою, заявивши, що в такому разі вибори в 2020 році будуть «найбільш неточними і похмурими в історії».

«Відкласти вибори, поки люди не зможуть правильно, надійно і безпечно голосувати?» - запитав Дональд Трамп у передплатників.

Відзначається, що президентські вибори в США повинні відбутися 3 листопада. Реєстрація кандидатів вже завершилася. Основним суперником Трампа вважається кандидат від Демократичною партії, колишній віце-президент Джозеф Байден.