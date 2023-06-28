Трамп подав зустрічний позов проти письменниці, яка звинуватила його у зґвалтуванні - ЗМІ

11:51 28 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg.



Раніше адвокатці Трампа було відмовлено у дозволі суду подати зустрічний позов проти Керрол у її справі про наклеп, оскільки запит було подано надто пізно.



Адвокатка Дональда Трампа Аліна Хабба стверджує, що "нове вікно для подання зустрічного позову було відкрито" на початку цього місяця, коли Керрол дозволили внести зміни до своєї скарги про наклеп після того, як вона виграла судовий процес щодо спроби зґвалтування.



9 травня журі федерального суду Манхеттена визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Е. Джин Керрол. Також суд визнав Трампа винним у наклепі за цивільним позовом, поданим Керрол.



Згідно з рішенням від 9 травня 2023 року, експрезидент має виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування Керрол за те, що вона успішно довела свій позов про наклеп. Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду зустрічний позов проти журналістки та письменниці Елізабет Джин Керрол за наклеп та шкоду репутації на тлі звинувачень з її боку у зґвалтуванні.Про це повідомляє Bloomberg.Раніше адвокатці Трампа було відмовлено у дозволі суду подати зустрічний позов проти Керрол у її справі про наклеп, оскільки запит було подано надто пізно.Адвокатка Дональда Трампа Аліна Хабба стверджує, що "нове вікно для подання зустрічного позову було відкрито" на початку цього місяця, коли Керрол дозволили внести зміни до своєї скарги про наклеп після того, як вона виграла судовий процес щодо спроби зґвалтування.9 травня журі федерального суду Манхеттена визнало експрезидента США Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Е. Джин Керрол. Також суд визнав Трампа винним у наклепі за цивільним позовом, поданим Керрол.Згідно з рішенням від 9 травня 2023 року, експрезидент має виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування Керрол за те, що вона успішно довела свій позов про наклеп.

Що відомо про позов Джин Керрол проти Дональда Трампа

Письменниця та журналістка Джин Керрол стверджує, що експрезидент США Дональд Трамп навесні 1996 року спробував вчинити над нею сексуальне насильство в гардеробній розкішного універмагу Bergdorf Goodman.



За словами Керрол, потім Трамп знеславив її, коли заявив, що вона вигадала цю історію, щоб збільшити продаж своєї книги. При цьому колишній президент заявив, що Керрол – "не його типаж".