Президент США Дональд Трамп заявив, що дані, наявні в матеріалах справи Флінна, говорять про спробу демократів вчинити державний переворот.
Він вважає, що стеження американських спецслужб за його виборчою кампанією в 2016 році було лише початком.
Нова інформація у справі колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна свідчить про розпочату чотири роки тому Демократичною партією спробу влаштувати державний переворот. Таку думку висловив в п'ятницю на передвиборчій зустрічі з прихильниками в Майамі (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.
"Ви бачили те, що тільки з'явилося по Росії? Ми їх взяли на гарячому. Це була ціла змова. Гірше, ніж хто-небудь коли-небудь бачив. І це була спроба звалити [нинішню адміністрацію США] ", - заявив Трамп, коментуючи свіжі дані по справі Флінна і кроки, які робилися оточенням попереднього президента Барака Обами, що представляє Демократичну партію.
"Все було навпаки. Змову влаштували вони (демократи - прим. ред.), і їх спіймали. Подивимося, що станеться", - сказав Трамп. Він мав на увазі твердження про нібито змову між його виборчим штабом і владою Росії в 2016 році.
При цьому глава Білого дому звернув увагу на документи суду, що стали надбанням гласності, в яких повідомляється, що співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, причетні до справи Флінна, купували поліси страхування професійної відповідальності для захисту від можливих позовів. При цьому вони відкрито визнавали, що роблять таким чином, оскільки не вірять в обґрунтованість розгляду щодо відставного генерал-лейтенанта Флінна і тим більше його переслідування в судовому порядку. "Ви бачили, що вони купували страховку, оскільки боялися, що їх спіймають? Агенти ФБР купували страховку. Для себе. Тому що починали думати: "Справи дійсно погані, нас зловлять". Я маю на увазі, в це навіть не можна повірити", - підкреслив Трамп.
З його точки зору, стеження американських спецслужб за його виборчою кампанією в 2016 році було лише початком. "Потім був переворот. І ніколи не думаєш про цю країну, коли мова заходить про переворот, думаєш про певні країни Південної Америки", - зазначив президент.
Доповідь сенаторів
Дані про виплату російською підприємницею Оленою Батуріною грошових коштів Хантеру Байдену наводяться в доповіді республіканців Сенату Конгресу США, яка була опублікована раніше на цьому тижні. Фірма Rosemont Seneca Thornton, одним із засновників якої є Байден-молодший, нібито "отримала $3,5 млн за безготівковим розрахунком" від Батуріної.
Батько Хантера - колишній віцепрезидент США Джозеф Байден. Він буде кандидатом в президенти США на виборах від Демократичної партії, що відбудуться 3 листопада.
Звинувачення американської сторони
Втручання в американський виборчий процес у 2016 році розвідка США інкримінує Росії. Розслідуванням цих нібито наявних спроб впливу займався майже два роки спецпрокурор Роберт Мюллер. Він прийшов до висновку, що змови між владою Росії і Трампом, який переміг на виборах в США в 2016 році, не було.
Тема потенційного втручання у вибори в США регулярно піднімається в зв'язку з твердженнями американської влади про причетність до подібних дій Росії. У Москві неодноразово відкидали подібні звинувачення на свою адресу. Як зазначав у лютому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, Кремль з жалем очікує, що в міру наближення чергових виборів в США буде з'являтися більше інсинуацій подібного роду. За словами Пєскова, такі твердження "не мають нічого спільного з правдою".Президент США Дональд Трамп заявив, що дані, наявні в матеріалах справи Флінна, говорять про спробу демократів вчинити державний переворот.
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