Трамп звинуватив демократів у спробі перевороту

Президент США Дональд Трамп заявив, що дані, наявні в матеріалах справи Флінна, говорять про спробу демократів вчинити державний переворот.

Він вважає, що стеження американських спецслужб за його виборчою кампанією в 2016 році було лише початком.

Нова інформація у справі колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна свідчить про розпочату чотири роки тому Демократичною партією спробу влаштувати державний переворот. Таку думку висловив в п'ятницю на передвиборчій зустрічі з прихильниками в Майамі (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.

"Ви бачили те, що тільки з'явилося по Росії? Ми їх взяли на гарячому. Це була ціла змова. Гірше, ніж хто-небудь коли-небудь бачив. І це була спроба звалити [нинішню адміністрацію США] ", - заявив Трамп, коментуючи свіжі дані по справі Флінна і кроки, які робилися оточенням попереднього президента Барака Обами, що представляє Демократичну партію.

"Все було навпаки. Змову влаштували вони (демократи - прим. ред.), і їх спіймали. Подивимося, що станеться", - сказав Трамп. Він мав на увазі твердження про нібито змову між його виборчим штабом і владою Росії в 2016 році.

При цьому глава Білого дому звернув увагу на документи суду, що стали надбанням гласності, в яких повідомляється, що співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, причетні до справи Флінна, купували поліси страхування професійної відповідальності для захисту від можливих позовів. При цьому вони відкрито визнавали, що роблять таким чином, оскільки не вірять в обґрунтованість розгляду щодо відставного генерал-лейтенанта Флінна і тим більше його переслідування в судовому порядку. "Ви бачили, що вони купували страховку, оскільки боялися, що їх спіймають? Агенти ФБР купували страховку. Для себе. Тому що починали думати: "Справи дійсно погані, нас зловлять". Я маю на увазі, в це навіть не можна повірити", - підкреслив Трамп.