Трамп обіцяє врегулювати війну між росією та Україною до інавгурації

12:42 13 листопада Київ, Україна

Колишній президент США Дональд Трамп , який є одним із претендентів у кандидати на цю посаду на наступних виборах, стверджує, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року він швидко «до інавгурації» врегулює війну між росією та Україною.

Про це пише АР.

"Це охоплює, за його словами, припинення "нескінченного потоку американських скарбів в Україну" та звернення до європейських союзників із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що невідомо, чи наполягатиме Трамп на тому, щоб росія пішла з території в Україні, яку вона захопила в ході війни, розпочатої в лютому 2022 року.



Крім того, повідомляється, що Трамп також заявив, що підтримуватиме Ізраїль у його війні з ХАМАС і підтримуватиме зусилля Ізраїлю щодо знищення цього бойового угруповання. Він також заявив, що продовжить "фундаментальну переоцінку" цілей та місії НАТО.



Як зазначає АР, значна частина президентської кампанії 2024 року проходила на тлі розслідувань щодо колишнього президента США Дональда Трампа та подальших звинувачень проти нього. Але менш ніж за рік до дня виборів Трамп домінує у перегонах за номінацію від республіканців і вже виклав широкий набір політичних цілей, у разі перемоги, на другий термін. Його ідеї та навіть питання, на яких він найбільше зосереджується, кардинально відрізняються від пропозицій президента Джо Байдена. Крім того, повідомляється, що Трамп також заявив, що підтримуватиме Ізраїль у його війні з ХАМАС і підтримуватиме зусилля Ізраїлю щодо знищення цього бойового угруповання. Він також заявив, що продовжить "фундаментальну переоцінку" цілей та місії НАТО.Як зазначає АР, значна частина президентської кампанії 2024 року проходила на тлі розслідувань щодо колишнього президента США Дональда Трампа та подальших звинувачень проти нього. Але менш ніж за рік до дня виборів Трамп домінує у перегонах за номінацію від республіканців і вже виклав широкий набір політичних цілей, у разі перемоги, на другий термін.

"Якщо плани Трампа будуть реалізовані, вони означатимуть кардинальну перебудову уряду, яка, можливо, матиме більше наслідків, ніж під час його першого терміну. Його президентство, особливо перші дні, було відзначене хаосом, міжусобицями та хвилею поспіхом написаних указів, які швидко скасовувалися судами", - пише АР.

Раніше стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп відмовився від візиту до України у відповідь на запрошення українського президента Володимира Зеленського, який в інтерв'ю телекомпанії NBC запросив Трампа до України і заявив, що за 24 хвилини пояснить йому, що той не зможе досягти мирного врегулювання. російсько-української війни за добу.