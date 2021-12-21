Трамп не пов'язує політичну лінію КНР з торговою угодою

400;">Президент США відзначив той факт, що Китайська політична позиція різко відрізняється від її торгової політікі.Дональд Трамп заявив, що Китай, незалежно від дій на політичній арені не ухиляється від обов'язків, накладених на нього в результаті укладення торговельної угоди між двома країнами.

У понеділок в ефірі телеканалу Fox News главі держави поставили запитання, чи можна розцінювати як відхід КНР від виконання першої фази операції з США такі дії, як плани розвитку співпраці між Пекіном і Тегераном, а також голосування Китаю проти резолюції Вашингтона по збройному ембарго відносно Ірану в СБ ООН. "Я уклав чудову угоду з ними [з Китаєм]", - відповів Трамп, нагадавши про те, що КНР збільшує закупівлі американської сільськогосподарської продукції. "Вони не просто виконують [умови першої фази операції], але і більш ніж виконують", - запевнив він.

Президент висловив упевненість, що Пекін змушений закуповувати американську сільськогосподарську продукцію, тому що не може обійтися без неї. "Вони не можуть обійтися без нас", - заявив Трамп.

Резолюція США щодо продовження збройового ембарго відносно Ірану в п'ятницю не набрала потрібної кількості голосів у СБ ООН. Вашингтон пропонував продовжити його дію до тих пір, "поки Рада Безпеки не прийме зворотне рішення". Проти виступили Росія та Китай, за - Сполучені Штати і Домініканська Республіка, утрималися Бельгія, Великобританія, В'єтнам, Німеччина, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, Франція, Естонія та Південна Африка. Термін дії обмежень на ввезення зброї до Ірану, згідно з умовами ядерної угоди, закінчується 18 жовтня 2020 року.

Церемонія укладення домовленостей щодо першій фазі торгової угоди між двома країнами відбулася 15 січня у Вашингтоні. Підписи під документом поставили Трамп і віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе. Пекін погодився збільшити закупівлю американської продукції на $ 76,7 млрд і $ 123,3 млрд протягом першого і другого року дії угоди. Йдеться як про сільськогосподарських, так і про інших товарах. Вашингтон розраховує, що таким чином йому вдасться суттєво скоротити торговий дефіцит.