Трамп названий «головною причиною» штурму Капітолію

Спецкомітет Палати представників оприлюднив спеціальну доповідь за підсумками розслідування штурму Капітолію 6 січня 2021 року.
Комітет, що складається з семи демократів та двох республіканців, підбив підсумок багатомісячної роботи:
Глави доповіді мають яскраві назви на кшталт «Я лише хочу знайти 11 780 голосів» або «Просто назвіть їх [результати] спотвореними, а решту надайте мені», а починається вона з розділу «Велика брехня». Це посилання на твердження Трампа про те, що перемога на виборах була вкрадена.
Після програшу Джо Байдену в листопаді 2020 р. Трамп і деякі його найближчі соратники робили численні спроби заважати підрахунку голосів, впливати на нього і в такий спосіб змінити «законний результат виборів». Але готуватися фактично до захоплення влади у разі програшу вони стали ще до виборів. Давній друг президента, політичний консультант республіканців Роджер Стоун сказав колегам, що Трамп оголосить про свою перемогу вночі після голосування, навіть якщо результати ще не будуть підтверджені.
Колишній президент відмовився публічно визнати поразку, хоча, за словами опитаних комітетом свідків, він, схоже, розумів, що програв. Проте змушував віцепрезидента Майка Пенса «використовувати безпрецедентні та незаконні повноваження, щоби в односторонньому порядку змінити реальний результат виборів».
Трамп «скликав» у Вашингтон натовп, що охоплював «озброєних екстремістів і прихильників теорії змови», і, виступаючи перед ним 6 січня, «підбурював» увірватися до Капітолію, йдеться у доповіді. Крім того, співробітники Білого дому показали на слуханнях у комітеті, що президент хотів приєднатися до цього натовпу. Як розповіла помічниця глави президентської адміністрації Кессіді Хатчінсон, сівши в президентський лімузин, Трамп вимагав відвезти його до Капітолію. Це було «огидно», - сказала вона на слуханнях.
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