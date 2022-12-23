Трамп названий «головною причиною» штурму Капітолію

12:41 23 грудня Київ, Україна

Спецкомітет Палати представників оприлюднив спеціальну доповідь за підсумками розслідування штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

«Ми надали докази того, що зрештою стало комплексним планом скасувати підсумки президентських виборів 2020 р.», – йдеться у 845-сторінковій доповіді.

Комітет, що складається з семи демократів та двох республіканців, підбив підсумок багатомісячної роботи:

"Зібрані докази призводять до однозначного і прямого висновку: головною причиною подій 6 січня була одна людина, колишній президент Дональд Трамп , за яким пішли багато інших. Без нього не трапилося б жодної з подій 6 січня".

Глави доповіді мають яскраві назви на кшталт «Я лише хочу знайти 11 780 голосів» або «Просто назвіть їх [результати] спотвореними, а решту надайте мені», а починається вона з розділу «Велика брехня». Це посилання на твердження Трампа про те, що перемога на виборах була вкрадена.

«Президенту Трампу говорили знову і знову, що його заяви про підтасовування на виборах не відповідають істині. Однак, незважаючи на це, він продовжував їх розповсюджувати», – наголошується у доповіді.

Після програшу Джо Байдену в листопаді 2020 р. Трамп і деякі його найближчі соратники робили численні спроби заважати підрахунку голосів, впливати на нього і в такий спосіб змінити «законний результат виборів». Але готуватися фактично до захоплення влади у разі програшу вони стали ще до виборів. Давній друг президента, політичний консультант республіканців Роджер Стоун сказав колегам, що Трамп оголосить про свою перемогу вночі після голосування, навіть якщо результати ще не будуть підтверджені.

«Я реально підозрюю, що результат буде під питанням. Якщо так станеться, головне, що потрібно зробити, – оголосити про перемогу», – сказав він.

Колишній президент відмовився публічно визнати поразку, хоча, за словами опитаних комітетом свідків, він, схоже, розумів, що програв. Проте змушував віцепрезидента Майка Пенса «використовувати безпрецедентні та незаконні повноваження, щоби в односторонньому порядку змінити реальний результат виборів».