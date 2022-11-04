Трамп має намір ще раз балотуватися на президентську посаду

12:32 04 листопада Київ, Україна





Про це він заявив в Айові на мітингу на підтримку сенатора-республіканця Чака Грасслі, повідомляє інформагентство Bloomberg у п'ятницю, 4 листопада. Колишній президент США Дональд Трамп планує балотуватися на пост лідера держави у 2024 році.Про це він заявив в Айові на мітингу на підтримку сенатора-республіканця Чака Грасслі, повідомляє інформагентство Bloomberg у п'ятницю, 4 листопада.

"Тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною та славною, я, дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову", - запевнив політик у контексті теми балотування на пост президента.

Зазначимо, що він обіймав посаду президента США з 20 січня 2017 р. по 20 січня 2021 р.



Під час президентських виборів 2020 року Трамп програв Джозефу Байдену.