Трамп має намір ще раз балотуватися на президентську посаду

12:32 04 листопада Київ, Україна

Колишній президент США Дональд Трамп планує балотуватися на пост лідера держави у 2024 році.

Про це він заявив в Айові на мітингу на підтримку сенатора-республіканця Чака Грасслі, повідомляє інформагентство Bloomberg у п'ятницю, 4 листопада.
"Тепер, щоб зробити нашу країну успішною, безпечною та славною, я, дуже, дуже, дуже ймовірно, зроблю це знову", - запевнив політик у контексті теми балотування на пост президента.
Зазначимо, що він обіймав посаду президента США з 20 січня 2017 р. по 20 січня 2021 р.

Під час президентських виборів 2020 року Трамп програв Джозефу Байдену.