Трамп: Євросоюз був створений, для експлуатації
09:28 15 липень Київ, Україна
Президент США
Дональд Трамп вважає, що Європейський союз був створений, щоб експлуатувати Сполучені
Штати в своїх інтересах.
"Не забувайте про світової конкуренції - з Китаєм і багатьма країнами по всьому світу. Ми знаходимося в стані неймовірної економічної конкуренції, в тому числі [мова йде про] Європі, яка ніколи не ставилася до нас добре. ЄС був створений, щоб використовувати США в своїх інтересах. Він був створений, і вони користуються США. Я знаю це, вони знають, що я це знаю, але інші президенти поняття не мали ", - сказав американський лідер у вівторок на прес-конференції в Білому домі.
Прикладів якихось конкретних дій з боку ЄС глава вашингтонської адміністрації не привів, однак пізніше додав, що у США "прекрасні відносини" з європейськими країнами. "Вони просто не дуже добре до нас ставляться в питанні торгівлі. Вони були дуже несправедливі по відношенню до нас протягом багатьох десятиліть. Це дуже легко вирішити, і я був готовий це вирішити, але потім по нам вдарила пандемія ", - додав Трамп.
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