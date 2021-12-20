Трамп: Євросоюз був створений, для експлуатації

09:28 15 липень Київ, Україна

Президент Сполучені Штати в своїх інтересах. США Дональд Трамп вважає, що Європейський союз був створений, щоб експлуатуватиШтати в своїх інтересах.

"Не забувайте про світової конкуренції - з Китаєм і багатьма країнами по всьому світу. Ми знаходимося в стані неймовірної економічної конкуренції, в тому числі [мова йде про] Європі, яка ніколи не ставилася до нас добре. ЄС був створений, щоб використовувати США в своїх інтересах. Він був створений, і вони користуються США. Я знаю це, вони знають, що я це знаю, але інші президенти поняття не мали ", - сказав американський лідер у вівторок на прес-конференції в Білому домі.