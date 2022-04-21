Трамп анонсував доступ до американської вакцини в перших числах грудня

Чинний на сьогодні президент Штатів Дональд Трамп висловив подяку американським медикам і анонсував надходження вакцини для лікування коронавірусу вже через тиждень.

"Ми безмірно вдячні нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я і вченим, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне почуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку майбутнього тижня або трохи пізніше" , - сказав Трамп на церемонії, приуроченій до помилування індички в переддень Дня подяки.