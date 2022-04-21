Трамп анонсував доступ до американської вакцини в перших числах грудня

05:37 25 листопада Київ, Україна

Чинний на сьогодні президент Штатів Дональд Трамп висловив подяку американським медикам і анонсував надходження вакцини для лікування коронавірусу вже через тиждень.
"Ми безмірно вдячні нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я і вченим, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне почуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку майбутнього тижня або трохи пізніше" , - сказав Трамп на церемонії, приуроченій до помилування індички в переддень Дня подяки.
20 листопада компанії Pfizer і BioNTech передали запит на екстрене використання вакцини від COVID-19 в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Очікується, що розгляд запиту займе мінімум кілька тижнів.

Раніше стало відомо, що ефективність вакцини, розробленої Moderna, перевищує 94%. Американська Pfizer, яка розробляла вакцину спільно з німецькою BioNTech, заявила про 95% ефективності препарату.

Що стосується вакцини виробництва AstraZeneca, вона за підсумками проміжних випробувань показала середню ефективність 70% у Великобританії і в Бразилії. При цьому один з випробуваних варіантів дозування дав ефективність в приблизно 90%.

У США щодня фіксують по більш ніж 160 тис. нових випадків коронавірусу, за добу вмирає понад 1000 осіб серед інфікованих. У лікарнях США знаходяться 83 тис. 870 пацієнтів з COVID-19.