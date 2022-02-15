Трамп: "Американські долари не фінансуватимуть кубинський режим"

Міністерство фінансів США 23 вересня внесло зміни до положення про контроль за іноземними активами Куби, розширивши санкції проти країни. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мінфіну США.
Очікується, що обмеження, введені Мінфіном США, набудуть чинності сьогодні.
Мета введення обмежень - "позбавити джерела прибутків кубинський режим", заявили у відомстві.
"Зміни обмежують проживання на деяких об'єктах власності на Кубі; імпорт алкогольної та тютюнової продукції кубинського походження; відвідування або організацію професійних нарад або конференцій на Кубі; участь і організацію деяких публічних виступів, клінік, семінарів, конкурсів та виставок на Кубі", - сказано в релізі.
Зміни набудуть чинності після їхнього опублікування в Федеральному реєстрі, очікується, що це відбудеться 24 вересня.
Президент США Дональд Трамп 23 вересня пояснив, що відповідно до змін, американцям буде заборонено проживати в приміщеннях, що належать кубинському уряду, і імпортувати кубинські сигари й спиртні напої, повідомляє пресслужба Білого дому.
"Ці дії гарантують, що американські долари не фінансуватимуть кубинський режим і перейдуть безпосередньо до кубинського народу. Це велика різниця. Велика різниця, правда", - сказав він.
У кінці 2014-го - на початку 2015 року за президента США Барака Обами та президента Куби Рауля Кастро країни домовилися про відновлення дипломатичних відносин. Тоді ж Конгрес США на прохання Обами виключив Кубу з переліку держав - спонсорів тероризму. У травні 2020-го Reuters повідомило, що Штати можуть знову додати Кубу до цього переліку.
У червні 2017 року новий президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації щодо нормалізації відносин з Кубою. З 9 листопада 2017 року США посилили санкції проти Куби. Міністерство фінансів США заборонило громадянам, які перебувають під юрисдикцією США, проводити фінансові операції зі структурами, які контролюються або діють від імені кубинської армії, розвідки та спецслужб.
Очікується, що обмеження, введені Мінфіном США, набудуть чинності сьогодні.
Мета введення обмежень - "позбавити джерела прибутків кубинський режим", заявили у відомстві.
"Зміни обмежують проживання на деяких об'єктах власності на Кубі; імпорт алкогольної та тютюнової продукції кубинського походження; відвідування або організацію професійних нарад або конференцій на Кубі; участь і організацію деяких публічних виступів, клінік, семінарів, конкурсів та виставок на Кубі", - сказано в релізі.
Зміни набудуть чинності після їхнього опублікування в Федеральному реєстрі, очікується, що це відбудеться 24 вересня.
Президент США Дональд Трамп 23 вересня пояснив, що відповідно до змін, американцям буде заборонено проживати в приміщеннях, що належать кубинському уряду, і імпортувати кубинські сигари й спиртні напої, повідомляє пресслужба Білого дому.
"Ці дії гарантують, що американські долари не фінансуватимуть кубинський режим і перейдуть безпосередньо до кубинського народу. Це велика різниця. Велика різниця, правда", - сказав він.
У кінці 2014-го - на початку 2015 року за президента США Барака Обами та президента Куби Рауля Кастро країни домовилися про відновлення дипломатичних відносин. Тоді ж Конгрес США на прохання Обами виключив Кубу з переліку держав - спонсорів тероризму. У травні 2020-го Reuters повідомило, що Штати можуть знову додати Кубу до цього переліку.
У червні 2017 року новий президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації щодо нормалізації відносин з Кубою. З 9 листопада 2017 року США посилили санкції проти Куби. Міністерство фінансів США заборонило громадянам, які перебувають під юрисдикцією США, проводити фінансові операції зі структурами, які контролюються або діють від імені кубинської армії, розвідки та спецслужб.
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