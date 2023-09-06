Трагічна ДТП у Вірменії: 11 загиблих та 9 поранених

09:29 15 серпня Київ, Україна

Внаслідок зіткнення легкового мікроавтобуса та вантажного автомобіля у Вірменії загинули одинадцять людей, а також отримали поранення ще дев'ятеро людей.



Як повідомляє агентство Сіньхуа, інцидент стався в районі Ширак на північному заході Вірменії. За інформацією зі статті, аварія сталася на дорозі, що сполучає міста Єреван та Гюмрі.



Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля виїхав на зустрічну смугу руху, що спричинило фронтальне зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen.



За словами Сіньхуа, правоохоронні органи продовжують розслідування того, що сталося.