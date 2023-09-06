Трагедія у Флориді: Вертоліт пожежної служби впав на житловий будинок, двоє загиблих

14:36 29 серпня Київ, Україна

У Флориді сталася авіакатастрофа — пожежно-рятувальний вертоліт управління шерифа Броварда впав на житловий будинок Помпано-Біч. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще четверо отримали травми.





Про це повідомляє телеканал NBC.

Представники Федерального авіаційного управління повідомили, що на момент аварії на борту вертольота перебували три члени екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи загинув парамедик, 50-річний капітан Террісон Джексон, та мешканка будинку, на який упав вертоліт. Її ім'я не називають.

Двох членів екіпажу вертольота та двох цивільних, які отримали поранення на землі, було доставлено до місцевої лікарні з місця події. Усі госпіталізовані люди перебувають у задовільному стані.