Трагедія в Ташкенті: підліток загинув, 163 поранені

Внаслідок вибуху та пожежі на складі в Ташкенті, Узбекистан, загинув підліток і понад 160 людей отримали поранення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Узбекистану.
За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану, пожежу було локалізовано, і співробітники МНС продовжують гасити загоряння. Ситуація зараз повністю під контролем.
Вибух на промисловому складі у Ташкенті також пошкодив найближчі будинки. У соціальних мережах з'явилися фотографії будинків, розташованих неподалік складу, з розбитими вікнами та пошкодженими фасадами.
Вибух на промисловому складі у Ташкенті також пошкодив найближчі будинки. У соціальних мережах з'явилися фотографії будинків, розташованих неподалік складу, з розбитими вікнами та пошкодженими фасадами.
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