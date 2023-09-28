Трагедія в Ташкенті: підліток загинув, 163 поранені

10:14 28 вересня Київ, Україна

Внаслідок вибуху та пожежі на складі в Ташкенті , Узбекистан, загинув підліток і понад 160 людей отримали поранення, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Узбекистану.

"Загальна кількість постраждалих внаслідок цього інциденту становить 163 особи. 24 з них було госпіталізовано, решті 138 постраждалим було надано амбулаторну медичну допомогу. Підліток 2006 року народження загинув на місці і був доставлений до лікарні без ознак життя", - уточнило відомство.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану, пожежу було локалізовано, і співробітники МНС продовжують гасити загоряння. Ситуація зараз повністю під контролем.



Вибух на промисловому складі у Ташкенті також пошкодив найближчі будинки. У соціальних мережах з'явилися фотографії будинків, розташованих неподалік складу, з розбитими вікнами та пошкодженими фасадами.