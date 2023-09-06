Трагедія у Таджикистані: 13 загиблих внаслідок стихійного лиха

11:43 28 серпня Київ, Україна





Ця інформація міститься в офіційній заяві, опублікованій на вебпорталі президента Таджикистану. Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив, що стихійне лихо, зумовлене сильними дощами, забрало життя 13 людей у неділю.Ця інформація міститься в офіційній заяві, опублікованій на вебпорталі президента Таджикистану.

"Учорашні інтенсивні дощі у Вахдаті та Рудакі стали причиною стихійного лиха, внаслідок якого жертвами стали 13 людей, з них 11 осіб у Вахдаті та 2 особи в районі Рудакі", - пояснив Емомалі Рахмон.



Глава Таджикистану висловив свої глибокі співчуття сім'ям та близьким загиблих.



Він наголосив, що вже дав доручення прем'єр-міністру країни, Комітету з НС та цивільної оборони, а також іншим релевантним структурам та організаціям, щоб надати допомогу сім'ям загиблих та оперативно вжити невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.