Трагедія у Таджикистані: 13 загиблих внаслідок стихійного лиха

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив, що стихійне лихо, зумовлене сильними дощами, забрало життя 13 людей у неділю.
Ця інформація міститься в офіційній заяві, опублікованій на вебпорталі президента Таджикистану.
Ця інформація міститься в офіційній заяві, опублікованій на вебпорталі президента Таджикистану.
Глава Таджикистану висловив свої глибокі співчуття сім'ям та близьким загиблих.
Він наголосив, що вже дав доручення прем'єр-міністру країни, Комітету з НС та цивільної оборони, а також іншим релевантним структурам та організаціям, щоб надати допомогу сім'ям загиблих та оперативно вжити невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.
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