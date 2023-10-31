Трагедія в Мексиці: ураган Отіс забрав життя 43 людей

Губернаторка мексиканського штату Герреро Евелін Сальгадо повідомила, що кількість жертв у результаті урагану зросла до 43 людей. 36 громадян вважаються зниклими безвісти.
Про це пише видання The Guardian.
Ураган Отіс обрушився на курорт Акапулько у середу зі швидкістю вітру 266 км/год. Внаслідок негоди під водою виявилося ціле місто. Влада повідомила, що понад 220 000 будинків і 80% готельного сектора постраждали, а понад 513 000 осіб залишилися без електрики.
Як пише видання, уряд оприлюднив мало інформації про загиблих та постраждалих. Населення постраждалого штату звинувачує владу у недостатній допомозі. Тому вони змушені грабувати, щоб отримати їжу та питну воду.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опублікував відео, де звинувачує своїх опонентів у майбутніх виборах 2024 року, що вони та ЗМІ перебільшують масштаби стихійного лиха.
У районі Renacimiento люди йшли вулицями, залитими каламутною водою до кісточок. Вони скаржаться на відсутність допомоги від влади країни.
Ураган Отіс обрушився на курорт Акапулько у середу зі швидкістю вітру 266 км/год. Внаслідок негоди під водою виявилося ціле місто. Влада повідомила, що понад 220 000 будинків і 80% готельного сектора постраждали, а понад 513 000 осіб залишилися без електрики.
Як пише видання, уряд оприлюднив мало інформації про загиблих та постраждалих. Населення постраждалого штату звинувачує владу у недостатній допомозі. Тому вони змушені грабувати, щоб отримати їжу та питну воду.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опублікував відео, де звинувачує своїх опонентів у майбутніх виборах 2024 року, що вони та ЗМІ перебільшують масштаби стихійного лиха.
У районі Renacimiento люди йшли вулицями, залитими каламутною водою до кісточок. Вони скаржаться на відсутність допомоги від влади країни.
Вартість руйнувань, завданих ураганом, оцінюється у мільярди доларів. До епіцентру аварії відправили 8 000 військовослужбовців, щоб допомогти відновити постраждалий порт.
Влада Мексики заявила, що Отіс став найпотужнішим штормом, що коли-небудь вирував на тихоокеанському узбережжі країни.
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