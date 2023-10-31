Трагедія в Мексиці: ураган Отіс забрав життя 43 людей

09:09 30 жовтня Київ, Україна

Губернаторка мексиканського штату Герреро Евелін Сальгадо повідомила, що кількість жертв у результаті урагану зросла до 43 людей. 36 громадян вважаються зниклими безвісти.

Про це пише видання The Guardian.



Ураган Отіс обрушився на курорт Акапулько у середу зі швидкістю вітру 266 км/год. Внаслідок негоди під водою виявилося ціле місто. Влада повідомила, що понад 220 000 будинків і 80% готельного сектора постраждали, а понад 513 000 осіб залишилися без електрики.



Як пише видання, уряд оприлюднив мало інформації про загиблих та постраждалих. Населення постраждалого штату звинувачує владу у недостатній допомозі. Тому вони змушені грабувати, щоб отримати їжу та питну воду.



Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опублікував відео, де звинувачує своїх опонентів у майбутніх виборах 2024 року, що вони та ЗМІ перебільшують масштаби стихійного лиха.



У районі Renacimiento люди йшли вулицями, залитими каламутною водою до кісточок. Вони скаржаться на відсутність допомоги від влади країни.

"Уряд не надав нам жодної допомоги, навіть надії. Вони не залишили ні їжі, ні навіть матраців чи ліжок", - сказав місцевий житель Аполлоніо. Він показав журналістам свої ноги із глибокими червоними порізами на гомілках.

Вартість руйнувань, завданих ураганом, оцінюється у мільярди доларів. До епіцентру аварії відправили 8 000 військовослужбовців, щоб допомогти відновити постраждалий порт.



Влада Мексики заявила, що Отіс став найпотужнішим штормом, що коли-небудь вирував на тихоокеанському узбережжі країни.