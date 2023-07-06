Трагедія в Мексиці: 29 загиблих та 19 постраждалих після падіння автобуса в ущелину

На півдні Мексики автобус упав у ущелину. Внаслідок цієї події загинули щонайменше 29 людей, а ще 19 постраждали та отримали різні травми.
За інформацією, отриманою від агентства Reuters, аварія сталася в місті Магдалена Пенаско, що на півдні Мексики. Автобус прямував з Мехіко через південний штат Оахака.
Міністр внутрішніх справ Хесус Ромеро зазначив, що, ймовірно, водій не впорався з керуванням транспортним засобом, що призвело до цього нещасного випадку.
За інформацією, отриманою від агентства Reuters, аварія сталася в місті Магдалена Пенаско, що на півдні Мексики. Автобус прямував з Мехіко через південний штат Оахака.
Міністр внутрішніх справ Хесус Ромеро зазначив, що, ймовірно, водій не впорався з керуванням транспортним засобом, що призвело до цього нещасного випадку.
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