Трагедія в Льюїстоні: 22 загиблих та 60 поранених внаслідок стрілянини на вулиці

09:04 26 жовтня Київ, Україна

У Льюїстоні, американському місті в штаті Мен, сталася трагічна стрілянина на вулиці, яка забрала життя щонайменше 22 людей і залишила десятки пораненими, повідомляє Fox News.



Наголошується, що стрілець Роберт Кард, озброївшись автоматичною гвинтівкою, вийшов на вулиці Льюїстона і почав відкривати вогонь по перехожих. Незважаючи на відсутність офіційної інформації від поліції про кількість жертв, ЗМІ стверджують, що кількість загиблих досягла 22 людей, а ще 60 осіб отримали поранення.



Наголошується, що зловмисника наразі не затримали. Lewiston Sun Journal повідомляє, що поліція закрила виїзди з міста і рекомендує мешканцям залишатися усередині своїх будинків і тримати двері замкненими.