Трагедія в Лівії: кількість загиблих у повенях перевищила 11 тисяч

Кількість загиблих внаслідок масштабних повеней на сході Лівії збільшилася і тепер становить понад 11 тисяч людей. Ця трагічна інформація була надана лівійськими ЗМІ.
За даними організації "Червоного півмісяця" Лівії, понад 11 300 людей загинули внаслідок катастрофи, спричиненої обвалом двох гребель під час шторму "Даніель". Також оголошено, що близько 10 тисяч людей залишаються зниклими безвісти.
Є інформація про те, що безліч загиблих було поховано у масових могилах. Влада міста Дерна, що постраждало найбільше, висловила побоювання, що кількість жертв може досягти 20 тисяч людей.
Один із представників ООН закликав до проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати причини, з яких не було вжито заходів для запобігання цій масовій загибелі людей.
Рятувальні операції та роботи з вилучення тіл загиблих значно утруднені через хаос і конфлікт у країні, яка розділена між ворогуючими східними та західними адміністраціями.
За даними організації "Червоного півмісяця" Лівії, понад 11 300 людей загинули внаслідок катастрофи, спричиненої обвалом двох гребель під час шторму "Даніель". Також оголошено, що близько 10 тисяч людей залишаються зниклими безвісти.
Є інформація про те, що безліч загиблих було поховано у масових могилах. Влада міста Дерна, що постраждало найбільше, висловила побоювання, що кількість жертв може досягти 20 тисяч людей.
Один із представників ООН закликав до проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати причини, з яких не було вжито заходів для запобігання цій масовій загибелі людей.
Рятувальні операції та роботи з вилучення тіл загиблих значно утруднені через хаос і конфлікт у країні, яка розділена між ворогуючими східними та західними адміністраціями.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі