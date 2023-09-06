Трагедія в Італії: швидкісний поїзд наїхав на групу ремонтників

В Італії вночі 31 серпня сталася страшна пригода – швидкісний поїзд наїхав на групу ремонтників, внаслідок чого п'ятеро залізничників загинули, а ще двоє отримали травми.
Ця подія була зафіксована ВВС News. Відомо, що на момент події робітники займалися заміною ділянки колії неподалік Турина, коли порожній потяг, що складається з декількох вагонів, насувався на них, проїхавши через станцію Брандиццо зі значною швидкістю.
Згідно з ВВС, деяких із ремонтників буквально знесло зі шляху на сотні метрів. Водій поїзда не постраждав фізично, проте він перебуває у стані шоку.
В цей час проводиться розслідування цієї трагедії, щоб з'ясувати обставини та причини цього жахливого інциденту.
Ця подія була зафіксована ВВС News. Відомо, що на момент події робітники займалися заміною ділянки колії неподалік Турина, коли порожній потяг, що складається з декількох вагонів, насувався на них, проїхавши через станцію Брандиццо зі значною швидкістю.
Згідно з ВВС, деяких із ремонтників буквально знесло зі шляху на сотні метрів. Водій поїзда не постраждав фізично, проте він перебуває у стані шоку.
В цей час проводиться розслідування цієї трагедії, щоб з'ясувати обставини та причини цього жахливого інциденту.
VIDEO | Cinque operai uccisi da un treno a Brandizzo nel Torinese. Місце різанини та рятувальних робіт #ANSA pic.twitter.com/er7DfWj55F— Агентство ANSA (@Agenzia_Ansa) 31 серпня 2023 р
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