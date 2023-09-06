Трагедія в Італії: швидкісний поїзд наїхав на групу ремонтників

12:31 31 серпня Київ, Україна

В Італії вночі 31 серпня сталася страшна пригода – швидкісний поїзд наїхав на групу ремонтників, внаслідок чого п'ятеро залізничників загинули, а ще двоє отримали травми.



Ця подія була зафіксована ВВС News. Відомо, що на момент події робітники займалися заміною ділянки колії неподалік Турина, коли порожній потяг, що складається з декількох вагонів, насувався на них, проїхавши через станцію Брандиццо зі значною швидкістю.



Згідно з ВВС, деяких із ремонтників буквально знесло зі шляху на сотні метрів. Водій поїзда не постраждав фізично, проте він перебуває у стані шоку.



В цей час проводиться розслідування цієї трагедії, щоб з'ясувати обставини та причини цього жахливого інциденту.