Трагедія в Італії: обірвалася кабіна з туристами - загинули 14 осіб

08:03 24 травень Київ, Україна

Кількість загиблих в результаті обриву кабінки на канатній дорозі в Італії зросла з 12 осіб до 14. Серед загиблих є діти.

Про це повідомляє Associated Press.



Один з двох дітей, доставлених в лікарню в Турині, помер. Ще одна дитина знаходиться в критичному стані.



Раніше повідомлялося про дванадцятьох загиблих.



Серед загиблих шестеро громадян Ізраїлю, в тому числі сім'я з чотирьох осіб, яка проживала в Італії, повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.



Причини події поки невідомі, проте, швидше за все, мова йде про обрив троса. Кабінка зірвалася незадовго до прибуття на станцію і звалилася в важкодоступній лісистій місцевості.



Міністр транспорту Італії Енріко Джованніні оголосив про створення комісії з розслідування трагедії і заявив, що він вже зробив запит про ремонтні роботи та перевірки, проведені на лінії в минулому. Він планує відвідати місце інциденту в понеділок.



Відзначається, що канатна дорога була відремонтована в 2016 році і лише нещодавно знову відкрилася після скасування обмежень через COVID-19.



Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі висловив співчуття сім'ям загиблих.



Президент Італії Серджіо Маттарелла, висловлюючи свої співчуття, закликав до "неухильного дотримання всіх норм безпеки" на транспорті.