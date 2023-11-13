Трагедія в Індії: обвалився гірський тунель, 40 робітників заблоковано

18:27 13 листопада Київ, Україна

Гірський тунель в індійському штаті Уттаракханд обрушився, заблокувавши всередині близько 40 робітників, яких уже другу добу намагаються звільнити. Інцидент стався через зсув, який спричинив обвалення частини проходу.



Про це повідомляє Reuters у понеділок, 13 листопада.



Роботи з розчищення завалів ведуться за допомогою екскаваторів та іншої техніки, але рятувальники прогнозують, що до заблокованих робітників вони зможуть дістатися до вечора понеділка.



Незважаючи на складнощі, вдалося встановити зв'язок із заблокованими працівниками, надаючи їм кисень, їжу та воду через отвори у завалах.