Трагедія в Індії: 8 загиблих та 32 поранених внаслідок зіткнення поїздів

Вісім пасажирів загинули та 32 дістали поранення внаслідок зіткнення двох поїздів у районі Візіанагарам штату Андхра-Прадеш в Індії, де зійшли з рейок залізничні вагони.
Про це повідомляє India Today.
Уточнюється, що близько 19:00 у неділю пасажирський потяг Вішакхапатнам-Раягада зіткнувся з пасажирським потягом Вішакхапатнам-Паласа. Внаслідок зіткнення зійшли з рейок два задні вагони пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Паласа та локомотив пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Раягада.
За попередньою інформацією, причиною аварії став людський чинник.
Співчуття рідним загиблих висловив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Уточнюється, що близько 19:00 у неділю пасажирський потяг Вішакхапатнам-Раягада зіткнувся з пасажирським потягом Вішакхапатнам-Паласа. Внаслідок зіткнення зійшли з рейок два задні вагони пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Паласа та локомотив пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Раягада.
За попередньою інформацією, причиною аварії став людський чинник.
Співчуття рідним загиблих висловив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Breaking: Sad news coming from Andhra Pradesh's Vizianagaram where 2 passenger train collided, як до reports Palasa Passenger collided with Raygada Passenger, Відбиваючи більше інформації.— Trains of India 🇮🇳 (@trainwalebhaiya) October 29, 2023
🙏 #AndhraPradesh #trainaccident pic.twitter.com/j7ZuBkWWOu
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