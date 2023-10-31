Трагедія в Індії: 8 загиблих та 32 поранених внаслідок зіткнення поїздів

08:39 30 жовтня Київ, Україна

Вісім пасажирів загинули та 32 дістали поранення внаслідок зіткнення двох поїздів у районі Візіанагарам штату Андхра-Прадеш в Індії, де зійшли з рейок залізничні вагони.

Про це повідомляє India Today.



Уточнюється, що близько 19:00 у неділю пасажирський потяг Вішакхапатнам-Раягада зіткнувся з пасажирським потягом Вішакхапатнам-Паласа. Внаслідок зіткнення зійшли з рейок два задні вагони пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Паласа та локомотив пасажирського поїзда Вішакхапатнам-Раягада.



За попередньою інформацією, причиною аварії став людський чинник.



Співчуття рідним загиблих висловив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.