Трагедія у Бразилії: авіакатастрофа забрала життя 12 людей

Внаслідок аварії у Бразилії загинули десять пасажирів, дев'ять дорослих та одна дитина, а також два члени екіпажу.
Про це повідомляє бразильський портал новин G1.
Невеликий літак розбився біля злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Ріо-Бранка вранці 29 жовтня. На борту літака знаходилися шість чоловіків, троє жінок, дитина у віці майже двох років і два пілоти. Усі дванадцять людей загинули.
Пожежникам вдалося впоратися з полум'ям приблизно за чотири години. Згодом почали вивозити тіла та уламки літака.
За словами Мартінса, стан, в якому були виявлені тіла, ускладнює ідентифікацію, і доведеться вдатися до ДНК-тестів. Прогнозів щодо завершення цієї процедури немає.
Рейс був приватним від компанії ART Taxi Aéreo і вилетів з Ріо-Бранки до Енвіри, Амазонас.
Невеликий літак розбився біля злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Ріо-Бранка вранці 29 жовтня. На борту літака знаходилися шість чоловіків, троє жінок, дитина у віці майже двох років і два пілоти. Усі дванадцять людей загинули.
Пожежникам вдалося впоратися з полум'ям приблизно за чотири години. Згодом почали вивозити тіла та уламки літака.
За словами Мартінса, стан, в якому були виявлені тіла, ускладнює ідентифікацію, і доведеться вдатися до ДНК-тестів. Прогнозів щодо завершення цієї процедури немає.
Рейс був приватним від компанії ART Taxi Aéreo і вилетів з Ріо-Бранки до Енвіри, Амазонас.
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