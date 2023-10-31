Трагедія у Бразилії: авіакатастрофа забрала життя 12 людей

09:50 30 жовтня Київ, Україна

Внаслідок аварії у Бразилії загинули десять пасажирів, дев'ять дорослих та одна дитина, а також два члени екіпажу.
 
Про це повідомляє бразильський портал новин G1.

Невеликий літак розбився біля злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Ріо-Бранка вранці 29 жовтня. На борту літака знаходилися шість чоловіків, троє жінок, дитина у віці майже двох років і два пілоти. Усі дванадцять людей загинули.

Пожежникам вдалося впоратися з полум'ям приблизно за чотири години. Згодом почали вивозити тіла та уламки літака.

За словами Мартінса, стан, в якому були виявлені тіла, ускладнює ідентифікацію, і доведеться вдатися до ДНК-тестів. Прогнозів щодо завершення цієї процедури немає.

Рейс був приватним від компанії ART Taxi Aéreo і вилетів з Ріо-Бранки до Енвіри, Амазонас.