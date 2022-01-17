Трагедія в Бангладеш: потонули мінімум 27 осіб

13:12 03 травень Київ, Україна

Результатом зіткнення катера з навантаженою піском баржею стала загибель мінімум 27 осіб. Трагедія сталася в Бангладеш на річці Падма.

Про це повідомляє France24.



Після зіткнення катер за лічені хвилини пішов на дно. Місцеві правоохоронці заявили, що рятувальники виявили 27 тіл загиблих, але в воді ще можуть бути люди. П'ятьох вдалося врятувати, їх госпіталізували.



Поруч з місцем інциденту будують найбільший в країні міст, що ускладнило рух річкою. Через це багато людей користуються менш безпечними швидкісними катерами. Дорога на інший берег на них займає близько 15 хвилин, на відміну від двох годин на більш безпечних поромах.