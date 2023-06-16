Трагедія біля грецького узбережжя: 78 мігрантів загинули в аварії судна

У середу, 14 червня, біля узбережжя Греції сталася аварія судна, внаслідок якої загинуло щонайменше 78 мігрантів. Ця трагічна інформація була повідомлена агентством Reuters.
Повідомляється, що переповнений човен прямував з лівійського міста Тобрук до Італії, і на його борту перебували переважно молоді люди віком до 20 років.
Попереджаючи цю трагедію, берегова охорона наближалася до судна, пропонуючи допомогу, але пасажири відмовилися від неї. Незабаром після цього човен перекинувся і затонув.
За даними агентства Reuters, ця аварія є однією з найбільш смертоносних у Європі цього року.
Грецька влада повідомила, що до полудня було врятовано 104 особи, проте точна кількість людей, які перебували на борту, невідома. Тому кількість загиблих, швидше за все, збільшиться.
Повідомляється, що переповнений човен прямував з лівійського міста Тобрук до Італії, і на його борту перебували переважно молоді люди віком до 20 років.
Попереджаючи цю трагедію, берегова охорона наближалася до судна, пропонуючи допомогу, але пасажири відмовилися від неї. Незабаром після цього човен перекинувся і затонув.
За даними агентства Reuters, ця аварія є однією з найбільш смертоносних у Європі цього року.
Грецька влада повідомила, що до полудня було врятовано 104 особи, проте точна кількість людей, які перебували на борту, невідома. Тому кількість загиблих, швидше за все, збільшиться.
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