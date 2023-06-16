Трагедія біля грецького узбережжя: 78 мігрантів загинули в аварії судна

19:03 14 червня Київ, Україна

У середу, 14 червня, біля узбережжя Греції сталася аварія судна, внаслідок якої загинуло щонайменше 78 мігрантів. Ця трагічна інформація була повідомлена агентством Reuters.



Повідомляється, що переповнений човен прямував з лівійського міста Тобрук до Італії, і на його борту перебували переважно молоді люди віком до 20 років.



Попереджаючи цю трагедію, берегова охорона наближалася до судна, пропонуючи допомогу, але пасажири відмовилися від неї. Незабаром після цього човен перекинувся і затонув.



За даними агентства Reuters, ця аварія є однією з найбільш смертоносних у Європі цього року.



Грецька влада повідомила, що до полудня було врятовано 104 особи, проте точна кількість людей, які перебували на борту, невідома. Тому кількість загиблих, швидше за все, збільшиться.