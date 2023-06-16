Трагедія на річці в Нігерії: сто загиблих і безліч зниклих безвісти

17:21 14 червня Київ, Україна

На південному заході Нігерії сталася трагічна подія, внаслідок якої не менше ста людей загинули, а безліч людей залишаються зниклими безвісти. Інцидент стався на річці Нігер, коли перекинувся і затонув переповнений човен.



Повідомлення про це було поширене телеканалом ВВС.



За інформацією, човен, який перевозив понад триста людей зі штату Квара до штату Нігер після весільної церемонії, зіткнувся з деревом, що плавало у воді, внаслідок чого перекинувся.



Представник поліції штату Квара зазначив, що пошуково-рятувальні операції все ще продовжуються, і кількість жертв, ймовірно, збільшиться.



Аварії на воді у цьому районі Нігерії не рідкість, оскільки люди часто вдаються до використання водного транспорту для швидкого переміщення між різними частинами країни.



Однак власники човнів часто ставлять під загрозу безпеку, перевантажуючи ненадійні судна, прагнучи отримати додатковий прибуток.