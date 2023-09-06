Трагедія на Гаваях: лісові пожежі забрали 96 життів, зруйнувавши 2200 будівель

15:33 14 серпня Київ, Україна

Кількість жертв внаслідок лісових пожеж на острові Мауї на Гаваях досягла 96 людей.



Цю інформацію передає агентство Reuters, посилаючись на офіційні джерела.



Безліч людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти, проте справжнє їхня кількість не встановлена на цей момент.



Ті, хто зумів вижити в цій страшній катастрофі, знайшли опору та втіху, приєднавшись до недільної церковної служби.



Скотт Лендіс, пастор церкви Keawal`i, зазначив, що цього разу на службу прийшло вдвічі більше вірян, ніж зазвичай – близько 100 осіб.



Губернатор Гаваїв, Джош Грін, попередив на пресконференції, що кількість жертв продовжуватиме зростати в міру виявлення нових загиблих.



За даними Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA), розрахунки на відновлення історичного міста-курорту Лахайні на Мауї становлять близько 5,5 мільярда доларів. Понад 2200 будівель було пошкоджено або повністю знищено вогнем, а площа землі, що стала здобиччю полум'я, перевищила 850 гектарів.