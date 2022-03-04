Тотальна цензура в РФ: "Нова газета" видаляє статті про війну з Україною

19:50 04 березень Київ, Україна

Свобода слова? Ні, не чули.. Російське незалежне видання "Новая газета" на вимогу влади ухвалило рішення про видалення матеріалів, у яких відкрито називало напад РФ на Україну війною та вторгненням.



Про це йдеться на веб-сайті видання.



Це сталося на тлі набрання чинності законом про покарання за так звані "фейки" про дії російських Збройних Сил.



За інформацією видання, Генеральна прокуратура та Роскомнагляд вимагають від незалежних ЗМІ видаляти матеріали, в яких бойові дії на території України названі війною, агресією чи вторгненням. У разі відмови загрожують гігантськими штрафами та у перспективі ліквідацією ЗМІ.



Зокрема, "Нова газета" отримала шість офіційних вимог від влади.



Розглянувши два варіанти своїх дій та після голосування читачів редакція вирішила продовжувати роботу в умовах військової цензури, виконуючи вимоги влади.

“Ми не маємо права ризикувати свободою наших товаришів. Але ми не можемо ігнорувати позиції вас, наших читачів, котрі однозначно висловилися за продовження роботи в умовах військової цензури. Тому ми видаляємо матеріали на цю тему з нашого сайту та соціальних мереж”, – йдеться у повідомленні на сайті ЗМІ.

Видання зазначило, що продовжує розповідати про наслідки, з якими зіткнулася Росія: економічна криза, що розвивається, стрімке падіння рівня життя, проблеми з доступом до іноземних ліків і технологій, переслідування інакодумців, у тому числі і за антивоєнні висловлювання.



Поки що статті, які мають видалити, можна завантажити з сайту "Нової газети".