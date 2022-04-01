Тотальна цензура: Путін потрапив до списку ворогів свободи преси

20:48 05 липня Київ, Україна

Глава Кремля Володимир Путін зайняв "почесне" місце в списку ворогів свободи слова, який був підготовлений міжнародною організацією "Репортери без кордонів".

"Методи репресій глави Кремля різноманітні, але всі вони переслідують одну мету - за всяку ціну виключити критику уряду і подій", - заявив глава "Репортерів без кордонів в ФРН" Крістіан Мир.

Від спроб "закрити рот" ЗМІ страждають в першу чергу росіяни, залишаючись в невіданні через відсутність доступу до незалежної інформації. А жорсткі репресії проти журналістів, які, незважаючи ні на що, мужньо продовжують вести розслідування, ставлять під загрозу їхні життя.



Лякає і той факт, що практично жоден з жорстоких злочинів проти журналістів при президентові Путіні, а їх було мінімум 37, не розкритий.



Крім того, ситуація для ЗМІ значно погіршилася після протестів на підтримку опозиціонера Навального. Тепер всі "неугодні" можуть бути визнані "іноземними агентами".



В організації нагадали, що вже кілька незалежних порталів були змушені припинити роботу, інші ж опинилися на межі виживання.