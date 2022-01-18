Торнадо в Японії: без дахів і електроенергії

Жертвами торнадо в Японії стали щонайменше 5 осіб, також стихія зруйнувала безліч житлових будинків.
Про це повідомляє The Japan times.
Метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо.
Найбільше постраждало місто Сідзуоке, де були зірвані дахи будівель, розбиті скляні вікна і автомобілі кинуті на бік. Сильний вітер повалив на бік і опори електропостачання, що викликало небезпечну ситуацію і призвело до відключень електроенергії.
Метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо.
Найбільше постраждало місто Сідзуоке, де були зірвані дахи будівель, розбиті скляні вікна і автомобілі кинуті на бік. Сильний вітер повалив на бік і опори електропостачання, що викликало небезпечну ситуацію і призвело до відключень електроенергії.
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