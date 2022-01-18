Торнадо в Японії: без дахів і електроенергії

08:08 03 травень Київ, Україна

Жертвами торнадо в Японії стали щонайменше 5 осіб, також стихія зруйнувала безліч житлових будинків.

Про це повідомляє The Japan times.



Метеорологи вивчають можливість виникнення повторного торнадо.



Найбільше постраждало місто Сідзуоке, де були зірвані дахи будівель, розбиті скляні вікна і автомобілі кинуті на бік. Сильний вітер повалив на бік і опори електропостачання, що викликало небезпечну ситуацію і призвело до відключень електроенергії.