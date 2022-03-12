Топ-менеджер "Аерофлоту" Панов звільнився і залишив країну

13:47 12 березня Київ, Україна

Андрій Панов, заступник генерального директора "Аерофлоту" зі стратегії, сервісу та маркетингу, пішов з компанії та залишив Росію.

Про свій звільнення з «Аерофлоту» топ-менеджер — заступник директора зі стратегії Андрій Панов оголосив у своєму блозі.

«Виїхав із Росії. Пішов із Аерофлоту. Старе життя закінчилося», - написав Панов у своєму блозі.

Заступником гендиректора зі стратегії Андрій Панов став у 2018 році. Він розробив стратегію "Аерофлоту" та компанії "Перемога".



У 2000-2010-х роках він був економічним оглядачем "Відомостей", керував відділами економіки та фінансів.



На початку березня залишив свою посаду і, можливо, країну гендиректор «Аерофлоту» Михайло Полубоярінов. Коментуючи відставку, деякі ЗМІ повідомляли, що влада планує об'єднати авіапарки «Аерофлоту» та «Росії».