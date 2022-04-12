Токаєв згоден побудувати на території Казахстану завод для виробництва російської COVID-вакцини

18:57 16 листопада Київ, Україна

Уряд Казахстану прийняв рішення побудувати на території своєї країни завод з виробництва російської вакцини від коронавірусу. Всі необхідні домовленості між лідерами країн вже узгоджені.

Про це повідомляє пресслужба Касим-Жомарт Токаєва в понеділок, 16 листопада.

"Мною досягнута домовленість з президентом Росії про будівництво заводу з виробництва російської вакцини. Уряд уже приступив до переговорів про залучення інвестицій в цей потрібний проєкт", - сказав Токаєв.



Також він зазначив, що "найважливіше завдання уряду - без зволікань запустити у виробництво вітчизняну вакцину".



"Треба спростити порядок тимчасової реєстрації і завершити будівництво заводу для дослідно-промислового і промислового виробництва вакцини", - додав він.



За словами Токаєва, дві казахстанські вакцини увійшли в перелік перспективних світових біопрепаратів і проходять клінічні випробування, але важливо продовжити роботу в усіх напрямках забезпечення біологічної безпеки.