Токаєв перемагає на виборах президента Казахстану - ЦВК

09:51 21 листопада Київ, Україна





Глава ЦВК Нурлан Абдиров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44% від загальної кількості виборців. Чинний президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв перемагає на виборах із великим відривом. Про це свідчать дані ЦВК щодо попередніх підсумків голосування на виборах президента країни.Глава ЦВК Нурлан Абдиров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44% від загальної кількості виборців.

Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв набрав 6456392 голоси, або 81,31%.



Далі голоси виборців розподілилися так:

Каракат Абден - 206 206 голосів, або 2,6%;

Нурлан Ауесбаєв - 176 116 голосів, або 2,22%;

Жигулі Дайрабаєв - 271641 голос, або 3,42%;

Мейрам Кажікен - 200 907 голосів, або 2,53%;

Салтанат Турсинбекова - 168731 голос, або 2,12%;

проти всіх - 480 484 голоси, або 5,8%.

"Остаточні підсумки виборів будуть відомі пізніше, протягом двох днів після підрахунку голосів територіальні виборчі комісії мають доставити оригінали протоколів по кожному регіону", - зазначили в ЦВК.

Пресслужба президента Казахстану повідомила ще до оголошення офіційних підсумків виборів, що Токаєв провів телефонні розмови з президентами Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану, в ході яких ті, як повідомляється, привітали його «з упевненою перемогою» на позачергових виборах президента Казахстану.