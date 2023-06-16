Токаєв оцінив "жарт" лукашенка про вступ до Союзної держави заради ядерної зброї
11:51 29 травня Київ, Україна
Президент Казахстану
Касим-Жомарт Токаєв відреагував на висловлювання олександра лукашенка щодо вступу Казахстану до союзу білорусі та росії, говорячи про можливе придбання "ядерної зброї на всіх".
«Днями лукашенко
запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає. Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів», - сказав Токаєв.
Нагадаємо, 24 травня на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував обговорити "один делікатний момент" - наявність у рамках Євразійського економічного союзу Союзної держави в особі білорусі та росії.
«Ми маємо в ЄАЕС Союзну державу, тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен — створення держави за формулою "Дві країни — одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом. Я перепрошую, навіть ядерна зброя — одна на двох зараз», — зазначив президент Казахстану.
Згодом лукашенко прокоментував слова Токаєва.
«Якщо хтось переживає — не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом — так ніхто не проти, щоб Казахстан та інші країни мали такі ж тісні відносини, як у нас із російською федерацією. Це дуже просто. У союз білорусі з росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх», — заявив лукашенко.
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