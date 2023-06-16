Токаєв оцінив "жарт" лукашенка про вступ до Союзної держави заради ядерної зброї

Нагадаємо, 24 травня на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував обговорити "один делікатний момент" - наявність у рамках Євразійського економічного союзу Союзної держави в особі білорусі та росії.

«Ми маємо в ЄАЕС Союзну державу, тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен — створення держави за формулою "Дві країни — одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом. Я перепрошую, навіть ядерна зброя — одна на двох зараз», — зазначив президент Казахстану.

Згодом лукашенко прокоментував слова Токаєва.

«Якщо хтось переживає — не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом — так ніхто не проти, щоб Казахстан та інші країни мали такі ж тісні відносини, як у нас із російською федерацією. Це дуже просто. У союз білорусі з росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх», — заявив лукашенко.