Тінькофф списав із клієнтів мільйони рублів через «збагачення» на обміні валют

Клієнти "Тінькофф банку", які наприкінці лютого обміняли рублі на долари через "проміжну" конвертацію в британський фунт, зіткнулися зі списаннями з боку банку. Про це повідомляє Forbes.
Як з'ясувало видання, банк проводив списання у вигляді «комісій за операцію» через «безпідставне збагачення». Після цього у п'ятьох таких клієнтів на рахунку з'явився борг від 1 до 29 мільйонів рублів. Загалом, за даними Forbes, зі списаннями зіткнулися близько 180 осіб, деякі з них поскаржилися на дії організації у Банк Росії.
За словами одного з клієнтів банку, розмір списань відповідав прибутку, отриманому на операціях з валютою. При цьому у тих, хто мав доларові рахунки, списали долари. Інші отримали списання з рублевих рахунків у перерахунку «за самим невигідним курсом», розповів він.
При цьому дізнатися, як банк підрахував розмір «безпідставного збагачення», клієнти не можуть, оскільки додаток «Тінькофф» не дозволяє замовити виписку з рахунків, зазначає Forbes.
«Тінькофф банк» дав клієнтам 25 днів на погашення заборгованості, йдеться у листі, який отримали деякі з них. Серед іншого банк повідомив, що клієнти «скористалися вразливістю у роботі алгоритму розрахунку крос-курсів валют» та «робили багаторазові перекази між валютними рахунками для особистого неправомірного збагачення».
В організації пригрозили судом та зазначили, що в умовах високої волатильності на фінансових ринках подібні дії можуть розцінюватися як дестабілізація фінансової системи росії та курсу рубля.
У свою чергу представник «Тінькофф банку» заявив Forbes, що всі матеріали щодо тих, хто отримав необґрунтований дохід, передані в «компетентні органи». Інші деталі у банку не розкрили.
Як з'ясувало видання, банк проводив списання у вигляді «комісій за операцію» через «безпідставне збагачення». Після цього у п'ятьох таких клієнтів на рахунку з'явився борг від 1 до 29 мільйонів рублів. Загалом, за даними Forbes, зі списаннями зіткнулися близько 180 осіб, деякі з них поскаржилися на дії організації у Банк Росії.
За словами одного з клієнтів банку, розмір списань відповідав прибутку, отриманому на операціях з валютою. При цьому у тих, хто мав доларові рахунки, списали долари. Інші отримали списання з рублевих рахунків у перерахунку «за самим невигідним курсом», розповів він.
При цьому дізнатися, як банк підрахував розмір «безпідставного збагачення», клієнти не можуть, оскільки додаток «Тінькофф» не дозволяє замовити виписку з рахунків, зазначає Forbes.
«Тінькофф банк» дав клієнтам 25 днів на погашення заборгованості, йдеться у листі, який отримали деякі з них. Серед іншого банк повідомив, що клієнти «скористалися вразливістю у роботі алгоритму розрахунку крос-курсів валют» та «робили багаторазові перекази між валютними рахунками для особистого неправомірного збагачення».
В організації пригрозили судом та зазначили, що в умовах високої волатильності на фінансових ринках подібні дії можуть розцінюватися як дестабілізація фінансової системи росії та курсу рубля.
У свою чергу представник «Тінькофф банку» заявив Forbes, що всі матеріали щодо тих, хто отримав необґрунтований дохід, передані в «компетентні органи». Інші деталі у банку не розкрили.
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