Тихановська заявила, що новий уряд анулює всі домовленості Лукашенка

13:37 26 листопада Київ, Україна

І інавгурація Олександра Лукашенка, і його керівництво країною абсолютно незаконні, відповідно, всі його домовленості з Росією будуть анульовані новим урядом.

Про це 26 листопада заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.



"А значить всі його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом. Ми завжди виступали і виступаємо за дружні і партнерські відносини з Росією. Але незалежність і суверенітет не можуть бути предметом торгу", - підкреслила Тихановська.



