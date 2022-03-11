Тихановська в міжнародному розшуку

11:21 16 жовтень Київ, Україна

Світлана Тихановська оголошена в міжнародний розшук. Ця інформація надійшла з бази даних МВС Росії.



«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - йдеться в базі МВС.



Пізніше «Інтерфакс» повідомив з посиланням на джерело, що російські правоохоронні органи не порушували кримінальну справу проти білоруської опозиціонерки. Він пояснив, що МВС Росії внесло пані Тихановську в розшукову базу, дотримуючись інструкції про взаємодію союзних держав.



Нагадаємо, раніше в Білорусі було порушено кримінальну справу в зв'язку зі створенням з ініціативи пані Тихановської Координаційної ради опозиції. СК Білорусії проводив слідчі дії щодо білоруських опозиціонерів Марії Колесникової, Максима Знака та Іллі Салея.



Нагадаємо, що недавно Тихановська оголосила ультиматум Лукашенку - він повинен піти з посади, зупинити насильство на вулицях і випустити політв'язнів. На те, щоб виконати вимоги опозиції, у нього є 13 днів. Якщо цього не зробить - білоруси обіцяють загальнонаціональний страйк на підприємствах, блокування доріг і бойкот урядових магазинів.