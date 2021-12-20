Тіхановском поїхала в Литву і закликала протестуючих розійтися

Програла президентські вибори Світлана Тіхановском, що знаходиться на території Латвії, звернулася до білоруських протестувальників з проханням розійтися по домівках.
Відео опублікував провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи" без вказівки на його джерело. Коли і де було записано відеозвернення, неясно. Тіхановском читала свій текст з аркуша, не дивлячись в камеру.
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Опозиційні Telegram-канали стверджують, що це відео Тіхановском змусили записати перед виїздом з країни, апелюючи тим, що вона читає звернення з листа.
Про те, що кандидат у президенти Білорусі, опозиціонер Світлана Тіхановском покинула Білорусь і знаходиться в Литві, стало відомо сьогодні вранці. Світлані Тіхановском довелося виїхати з Білорусі, оскільки її від'їзд дозволив звільнити начальника виборчого штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів. Тіхановском записала після приїзду до Литви відеозвернення, в якому повідомила, що поїхала до дітей.
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