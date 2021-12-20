Тіхановском поїхала в Литву і закликала протестуючих розійтися

14:48 11 серпень Київ, Україна

Програла президентські вибори Світлана Тіхановском, що знаходиться на території Латвії, звернулася до білоруських протестувальників з проханням розійтися по домівках.

"Народ Білорусі зробив свій вибір . З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які мене підтримували весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і дотримання закону ", - сказала Тіхановском. "Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати на свої життя небезпеці", - додала вона.

Відео опублікував провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи" без вказівки на його джерело . Коли і де було записано відеозвернення, неясно. Тіхановском читала свій текст з аркуша, не дивлячись в камеру.

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Опозиційні Telegram-канали стверджують, що це відео Тіхановском змусили записати перед виїздом з країни, апелюючи тим, що вона читає звернення з листа.