Тихановська збирає міжнародну акцію солідарності

19:27 27 травень Київ, Україна

Опозиція Білорусі оголосила про проведення в суботу, 29 травня, міжнародної акції солідарності. Захід приурочено до річниці арешту Сергія Тихановського, він пройде в різних країнах, в ньому візьмуть участь політики і представники білоруської діаспори.

Про це заявила опозиційний політик Світлана Тихановська, яка перебуває з серпня минулого року в Литві.



"29 травня, коли в Гродно в минулому році був затриманий Сергій Тихановський, ми оголошуємо днем солідарності", - сказала Тихановська.



Солідарність, на її думку, жителі Білорусі можуть висловити вуличними протестами, символами, листами політичним в'язням.