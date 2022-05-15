Тихановська закликала ЄС ввести санкції стосовно білоруських держкомпаній

14:29 14 грудня Київ, Україна

Євросоюзу необхідно посилити свої санкції щодо прихильників Олександра Лукашенка, зокрема, щодо білоруських держкомпаній.

Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила виданню Politico.

"Європа не може закривати очі на те, що відбувається в Білорусі", - зазначила лідерка опозиції.

Перед поїздкою до Берліна Тихановська закликала до посилення підтримки з боку Європи, в тому числі до посилення санкцій проти білоруських держкомпаній. Вона сказала про більш критичне ставлення до підтримки Європи - поки, на її думку, ця підтримка була не дуже сильною, і білорусів це розчарувало.

Вона також зазначила, що стратегія опозиції не змінюється - це тиск, переговори і нові вибори. При цьому вони знаходяться на першому етапі - тиску зсередини і ззовні. І "було б наївно вважати, що Лукашенко просто піде".