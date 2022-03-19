Тихановська підтримала білорусів в загальнонаціональному страйку, заявивши, що це тільки початок шляху

06:00 27 жовтня Київ, Україна

Вчора, 26 жовтня, після 13-денного ультиматуму, який висунула Світлана Тихановська Олександру Лукашенку, пройшов перший день загальнонаціонального страйку в Білорусі.
Тихановська записала відеозвернення до народу країни, в якому висловила свою вдячність і підтримку людям, які взяли участь у страйку.

Відео опубліковано на її Telegram-каналі.
"Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був тільки початок", - сказала опозиціонерка, зазначивши солідарність між пенсіонерами, студентами, медиками, ІТ-фахівцями, представниками приватного бізнесу і працівниками заводів, які взяли участь в протестах.

"Ця сила солідарності злякала режим, - додала Тихановська. - Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити вашим коштом. Але сьогодні у нас все вийшло".
Протягом дня демонстрації пройшли в Мінську, Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Новополоцьку, Могильові та інших білоруських містах.

26 жовтня в Білорусі під час загальнонаціонального страйку за відставку президента Олександра Лукашенка і проведення нових виборів силовики затримали понад три сотні мітингувальників. Серед заарештованих багато студентів, є неповнолітні.

Силовики з ранку чергували поблизу великих підприємств і затримували працівників і відвідувачів, які приєднувалися до загальнонаціонального страйку. Розгони також відбувалися поблизу навчальних закладів, а ввечері почалася "зачистка" вулиць і площ.

Напередодні Тихановська повідомила, що іноземні фонди і прихильники страйку в Білорусі прийшли на допомогу активістам і зібрали для них понад 7 млн доларів.

Раніше силовики Білорусі заявили, що готові застосовувати бойову зброю і спецзасоби проти учасників масових протестів, якщо "злочин неможливо припинити іншим способом".