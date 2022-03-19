Тихановська підтримала білорусів в загальнонаціональному страйку, заявивши, що це тільки початок шляху

Вчора, 26 жовтня, після 13-денного ультиматуму, який висунула Світлана Тихановська Олександру Лукашенку, пройшов перший день загальнонаціонального страйку в Білорусі.
Тихановська записала відеозвернення до народу країни, в якому висловила свою вдячність і підтримку людям, які взяли участь у страйку.
Відео опубліковано на її Telegram-каналі.
Відео опубліковано на її Telegram-каналі.
Протягом дня демонстрації пройшли в Мінську, Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Новополоцьку, Могильові та інших білоруських містах.
26 жовтня в Білорусі під час загальнонаціонального страйку за відставку президента Олександра Лукашенка і проведення нових виборів силовики затримали понад три сотні мітингувальників. Серед заарештованих багато студентів, є неповнолітні.
Силовики з ранку чергували поблизу великих підприємств і затримували працівників і відвідувачів, які приєднувалися до загальнонаціонального страйку. Розгони також відбувалися поблизу навчальних закладів, а ввечері почалася "зачистка" вулиць і площ.
Напередодні Тихановська повідомила, що іноземні фонди і прихильники страйку в Білорусі прийшли на допомогу активістам і зібрали для них понад 7 млн доларів.
Раніше силовики Білорусі заявили, що готові застосовувати бойову зброю і спецзасоби проти учасників масових протестів, якщо "злочин неможливо припинити іншим способом".
26 жовтня в Білорусі під час загальнонаціонального страйку за відставку президента Олександра Лукашенка і проведення нових виборів силовики затримали понад три сотні мітингувальників. Серед заарештованих багато студентів, є неповнолітні.
Силовики з ранку чергували поблизу великих підприємств і затримували працівників і відвідувачів, які приєднувалися до загальнонаціонального страйку. Розгони також відбувалися поблизу навчальних закладів, а ввечері почалася "зачистка" вулиць і площ.
Напередодні Тихановська повідомила, що іноземні фонди і прихильники страйку в Білорусі прийшли на допомогу активістам і зібрали для них понад 7 млн доларів.
Раніше силовики Білорусі заявили, що готові застосовувати бойову зброю і спецзасоби проти учасників масових протестів, якщо "злочин неможливо припинити іншим способом".
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