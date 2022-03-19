Тихановська підтримала білорусів в загальнонаціональному страйку, заявивши, що це тільки початок шляху

Тихановська записала відеозвернення до народу країни, в якому висловила свою вдячність і підтримку людям, які взяли участь у страйку.



Відео опубліковано на її Telegram-каналі.

"Сьогодні був важливий день - і я вірю, що це був тільки початок", - сказала опозиціонерка, зазначивши солідарність між пенсіонерами, студентами, медиками, ІТ-фахівцями, представниками приватного бізнесу і працівниками заводів, які взяли участь в протестах.



"Ця сила солідарності злякала режим, - додала Тихановська. - Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити вашим коштом. Але сьогодні у нас все вийшло".