Тихановська оголошена у федеральний розшук на території Росії

За договором про правову допомогу між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, лідера опозиції Білорусі Світлану Тихановську оголосили у федеральний розшук у Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ в середу, 7 жовтня.
Відзначається, що всі дані на оголошену в розшук людину повністю збігаються з даними Світлани Тихановської. При цьому стаття КК РФ, за якою оголошено в розшук Тихановську, не уточнюється.
Відзначається, що всі дані на оголошену в розшук людину повністю збігаються з даними Світлани Тихановської. При цьому стаття КК РФ, за якою оголошено в розшук Тихановську, не уточнюється.
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