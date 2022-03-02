Тихановська оголошена у федеральний розшук на території Росії

17:49 07 жовтень Київ, Україна

За договором про правову допомогу між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, лідера опозиції Білорусі Світлану Тихановську оголосили у федеральний розшук у Росії.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС РФ в середу, 7 жовтня.

Відзначається, що всі дані на оголошену в розшук людину повністю збігаються з даними Світлани Тихановської. При цьому стаття КК РФ, за якою оголошено в розшук Тихановську, не уточнюється.
"Тихановська розшукується за договором про правову допомогу, укладеним між Росією і Білоруссю. Згідно з ним, якщо людину оголошують в розшук в одній з країн договору, вона автоматично оголошується в розшук і в іншій країні", - розповіло джерело.
фото: сообщение о розыске Тихановской