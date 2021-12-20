Тіхановском звернулася до Меркель

Головна конкурентка Лукашенко, побоюючись за своє життя, звернулася до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням про допомогу.

"Пані Меркель, зв'яжіться з Лукашенком. Скажіть йому, що ми не хочемо війни. Все, чого ми хочемо, - це справедливі вибори" - Тіхановском.

Кандидат в президенти піддала Лукашенко критиці за те, що він "спустошив" держава, і додала, що боїться за своє життя.



Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко балотується вже на шостий термін, а дружина блогера Сергія Тіхановском, який також хотів балотуватися, але був затриманий, Світлана Тіхановском - вперше бере участь у виборах.

У СІЗО також знаходиться ще один претендент на президентський пост, екс-глава Белгазпромбанка Віктор Бабарика, який був головним конкурентом Лукашенка в передвиборній гонці. Засновник Парку високих технологій Валерій Цепкало також не був допущений до виборів і втік з країни, побоюючись політичних переслідувань ..