Тіхановском звернулася до Меркель

Головна конкурентка Лукашенко, побоюючись за своє життя, звернулася до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням про допомогу.
Кандидат в президенти піддала Лукашенко критиці за те, що він "спустошив" держава, і додала, що боїться за своє життя.
Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко балотується вже на шостий термін, а дружина блогера Сергія Тіхановском, який також хотів балотуватися, але був затриманий, Світлана Тіхановском - вперше бере участь у виборах.
Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко балотується вже на шостий термін, а дружина блогера Сергія Тіхановском, який також хотів балотуватися, але був затриманий, Світлана Тіхановском - вперше бере участь у виборах.
У СІЗО також знаходиться ще один претендент на президентський пост, екс-глава Белгазпромбанка Віктор Бабарика, який був головним конкурентом Лукашенка в передвиборній гонці. Засновник Парку високих технологій Валерій Цепкало також не був допущений до виборів і втік з країни, побоюючись політичних переслідувань ..
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