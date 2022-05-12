Тихановська про сміливість і гідність білорусів проти бруду і жорстокості режиму

14:17 09 серпня Київ, Україна

Як відомо, білоруський лідер опозиції Світлана Тихановська вже рік змушена жити у вигнанні. Зараз, через рік боротьби білоруського народу проти режиму Лукашенка, вона звернулася до народу Білорусі в режимі відео. Тихановська назвала минулий рік "роком відкриттів".

"З одного боку, я відкрила для себе сміливість і гідність білорусів, але з іншого боку, - бруд і жорстокість режиму", - заявила у відеозверненні Тихановська.

Вона додала, що за цей період вона побачила "солідарність всього світу". Після виборів в Білорусі і пригнічених протестів Тихановська змушена була переїхати до Литви. За минулий рік вона зустрічалася з багатьма світовими лідерами, включно з головою Білого дому Джо Байденом і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Це був рік, коли ми вперше зрозуміли, що можемо впливати на майбутнє своєї країни. І вперше взяли відповідальність за це. І тепер вся країна знає: дорогу здолає той, хто йде", - зазначила Тихановська. При цьому вона закликала білорусів не падати духом.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори глави держави. Олександр Лукашенко оголосив про свою перемогу.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко назвав Тихановську дурепою. Він заявив, що нібито врятував лідера опозиції Світлану Тихановську і дав їй гроші на виїзд з країни.