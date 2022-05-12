Тихановська про сміливість і гідність білорусів проти бруду і жорстокості режиму

Як відомо, білоруський лідер опозиції Світлана Тихановська вже рік змушена жити у вигнанні. Зараз, через рік боротьби білоруського народу проти режиму Лукашенка, вона звернулася до народу Білорусі в режимі відео. Тихановська назвала минулий рік "роком відкриттів".
Вона додала, що за цей період вона побачила "солідарність всього світу". Після виборів в Білорусі і пригнічених протестів Тихановська змушена була переїхати до Литви. За минулий рік вона зустрічалася з багатьма світовими лідерами, включно з головою Білого дому Джо Байденом і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори глави держави. Олександр Лукашенко оголосив про свою перемогу.
Як повідомлялося раніше, Лукашенко назвав Тихановську дурепою. Він заявив, що нібито врятував лідера опозиції Світлану Тихановську і дав їй гроші на виїзд з країни.
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