Тихановська про переговори з Макроном

11:38 29 вересень Київ, Україна

Сьогодні у Вільнюсі відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.



"Він (Макрон - ред.) пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах щодо розв'язання політичної кризи в нашій країні", - сказала Тихановська.



Тихановська також повідомила, що Макрон обіцяв допомогу у звільненні політв'язнів у Білорусі.



"Він сказав, що час дуже важливий, оскільки багато людей страждають від режиму, безліч людей знаходяться в тюрмах, і він зробить все, щоб допомогти, щоб всі політичні в'язні були відпущені", - додала Тихановська.





