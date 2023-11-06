Тестування чотириденного робочого тижня у Валенсії: результати

18:22 06 листопада Київ, Україна

У Валенсії протягом місяця тестували чотириденний робочий тиждень, і з'ясували, що такий підхід є корисним для міста, пише The Mayor з посиланням на міськраду Валенсії.



Експеримент тривав із середини квітня до середини травня, а його результати оприлюднили 1 листопада. Більш масштабне дослідження продовжується в межах усієї Іспанії: уряд субсидує малі та середні бізнеси, що дозволяють своїм працівникам мати скорочений тиждень та зберігають зарплату.



У Валенсії третина учасників експерименту повідомили, що завдяки додатковому вихідному відчули зменшення рівня стресу. Головним плюсом чотириденного робочого тижня 72% опитаних назвали звільнення часу для хобі та спілкування з друзями та родиною.



Крім того, городяни, які брали участь у дослідженні, стали більше спати (64%), більше читати (46%) і більше займатися спортом (37%).



У скороченого робочого тижня переваги не лише для працівників, а й для міста загалом, зазначають у міськраді. Так, у тестовий період у місті на 9,5% скоротився трафік, а концентрація оксиду азоту у повітрі знизилася на 58%.



Тестування скороченого робочого тижня у Валенсії припало на період, коли три тижні поспіль городяни офіційно мали по три вихідні з урахуванням державних свят. Компаніям достатньо було зробити скороченим ще один тиждень. На момент дії експерименту третім вихідним був понеділок.